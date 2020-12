Stiri pe aceeasi tema

- Incidenta cazurilor de COVID-19 in judetul Covasna a scazut la 1,08 la mia locuitori, dar conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe se asteapta la un nou val de imbolnaviri dupa sarbatorile de Craciun si Anul Nou. Managerul spitalului, Andras Nagy Robert, a facut, miercuri, un…

- Chiar daca a fost un an mai atipic, cei mai buni sportivi ai judetului Covasna vor fi premiati joi, 24.12.2020 la orele 13.00, in sala Szabo Katy in cadrul Galei Sportului Covasnean, organizata de Directia Judeteana de Sport si Tineret in colaborare cu CSM Sfantu Gheorghe. Primii 10 sportivi ai județului…

- Camera de Comert si Industrie (CCI) Covasna si Asociatia Junior Business Club din Sfantu Gheorghe vor premia cei mai buni tineri antreprenori din judet, in cadrul unei gale ce va avea loc online la mijlocul saptamanii viitoare. Conducerea CCI Covasna a precizat ca aceasta festivitate reprezinta „recunoasterea…

- Targul de Craciun de la Sfantu Gheorghe, organizat anul acesta online pe pagina de internet a Casei de Cultura Municipale, a fost deschis marti si reuneste produsele a peste 50 de producatori, artizani, mestesugari si comercianti. Duka Timea, una dintre organizatoare, a declarat ca anul acesta s-a pus…

- Pregatirea de Craciun, care incepe cu aprinderea primei lumanari de pe coroana de Advent, a devenit deja tradiție la Sfantu Gheorghe. Doua coroane uriașe au fost amplasate de municipalitate și in acest an, cele patru lumanari fiind aprinse succesiv in cele patru…

- Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe a legitimat un numar de 42 de sportivi in cadrul celor 6 secții sportive, in urma aprobarii de catre Guvern a Ordonanței de Urgența nr. 157 din 03.09.2020, la inițiativa Ministerului Tineretului și Sportului, care are drept scop creșterea cu aproape 30%…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat vineri, la Sfantu Gheorghe, ca nu crede ca in acest an va fi o parada de 1 Decembrie, la fel cum nu vor fi nici targuri de Craciun. Intrebat cum crede ca se va putea desfasura in siguranta parada de Ziua Nationala, Nelu Tataru a raspuns: „Nu cred ca […] Articolul…

- TEGA ofera cadou fiecarei case particulare din Sfantu Gheorghe o punga de pamant pentru flori. TEGA colecteaza de mult timp, separate, deșeurile biodegradabile de la casele particulare din Sfantu Gheorghe, iar acestea sunt transformate in pamant pentru flori la Statia de deseuri din Let, gestionata…