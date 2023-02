Stiri pe aceeasi tema

- Revista americana de afaceri Forbes a publicat lista traditionala a celor mai bine platiti artisti din lume anul trecut, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Aceste date au rezultat in urma unui sondaj de opinie realizat in perioada 15 noiembrie – 10 decembrie 2022 pe un eșantion de 2874 de persoane care au accesat site-ul TeMananc.ro. Sondajul TeMananc.ro arata ca 71% dintre romani mananca salata boeuf atat de Paște și de Craciun, cat și de Revelion. 9%…

- CEO-ul Tesla, Elon Musk, nu mai este cea mai bogata persoana din lume, el cedand acest titlu presedintelui si CEO-ului grupului LVMH din sectorul produselor de lux, Bernard Arnault, potrivit datelor Forbes, transmite CNBC. Actiunile Tesla au inchis luni in coborare cu aproximativ 6,3-, iar marti si-au…

- Perioada de 15 ani, Maramuresul a disparut de pe harta medaliatilor cu aur la ramura box in campionatele nationale. Surpriza a venit acum cand un sportiv legitimat la RSC Boxing Club Baia Mare a urcat pe cea mai inalta treapta. Este vorba de Samuel Roman, nascut la Sighetu Marmatiei, dar legitimat in…

- Marocul a reușit o calificare surprinzatoare in sferturile de finala ale Campionatului Mondial de fotbal din Qatar, dupa ce a invins in optimi Spania, dupa executarea loviturilor de departajare.

- Google, cel mai mare motor de cautare din lume, și-a obișnuit utilizatorii cu modificari ale logo-ului in funcție de evenimentul zilei. Așa cum ne-a obișnuit de ani de zile, Google a schimbat și in acest an formatul logo-ului in cinstea Zilei Naționale a Romaniei. Spre deosebire de alți ani, in…

- Un preot din Italia a gasit in cutia milei o donație anonima de 40.000 euro. Preotul spune ca este curios sa afle cine a facut donația atat de generoasa, dar ii respecta decizia de a ramane in anonimat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Croatul Antonio Azinovic (30 de ani), uriașul de 1,91 metri din apararea Oțelului Galați, spune de ce el și suporterii lui Luka Modric (37 de ani) vad echipa naționala o mare favorita la Campionatul Mondial din Qatar. Croația face parte din grupa F, alaturi de Belgia, Canada și Maroc. Miercuri, 23 noiembrie,…