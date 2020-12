Cei mai ascultati artisti in 2020 pe Spotify fac parte din portofoliul Universal Music Group

Stiri pe aceeasi tema

- Maria Constantin are parte de o frumoasa poveste de dragoste, dar despre care nu dorește sa vorbeasca prea multe. Cu toate acestea, artista pare sa faca pași rapizi spre o familie cladita alaturi de noul barbat din viața ei, sau cel puțin așa pare, mai ales dupa ultima ei apariție.

- Petrecere cu zeci de tineri intr-un service auto din Gaești, județul Dambovița. Evenimentul a fost transmis live pe Facebook de participanți, iar poliția s-a autosesizat in acest caz. In urma controalelor au fost date amenzi in valoare de 30.000 de lei, scrie News.Zeci de tineri s-au strans, vineri…

- Reprezentanții Primariei municipiului Sighișoara au transmis joi, 22 octombrie, prin intermediul unei postari pe pagina de Facebook, faptul ca Ambasada Elveției la București, in colaborare cu Asociația Elvețiana Cultura Viva Sighișoara, organizeaza duminica, 25 octombrie, de la ora 11.00, un concert…

- Avea doar 16 ani cand a realizat ca locul lui nu este in Romania. Așa a inceput sa cante pe strada și considera ca este dator muzicii. ”Mi-a fost cel mai bun psiholog”, spune Liviu Panait.

- „Ne vedem noi”, cea mai așteptata colaborare din muzica, interpretata de Smiley și Delia, are performanțe remarcabile pe plan internațional. Cantecul se afla marți dimineața pe locul 13 in topul celor mai ascultate piese din lume in acest moment. „Multumesc tuturor Romanilor ???????? care duc muzica…

- Liberalul Dinu Iancu Salajanu ar putea prelua președinția Consiliului Județean Salaj, dupa ce rezultatele partiale publicate de rezultatevot.ro il dau drept caștigator, in fața candidaților PSD și UDMR. Dinu Iancu Salajanu a obtinut circa 36% din voturi, el fiind urmat de candidatul PSD, Florin Florian,…

- Fara a trine cont de racoarea de afara, sute de satmareni au participat sambata (19 septembrie) seara la concertul susținut in Piața 25 Octombrie, de virtuzul viorii, Edvin Marton. Concertul a inceput la ora 20.00. In concertul de sambata seara, Edvin Marton a evoluat alături de orchestra Filarmonicii…

- Lorelai Moșneguțu, caștigatoarea Romanii au talent 2017, incepe școala online. Anul acesta, profesorii nu vor mai veni acasa la ea, pentru cursuri, iar fata va merge fizic la școala, doar odata pe saptamana. Ea a vorbit despre cum va fi situația pentru ea.„In principiu, vom fi in scenariul hibrid. Eu,…