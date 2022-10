Stiri pe aceeasi tema

- Formația FCU Craiova o intalnește sambata, de la ora 19.00, in deplasare, pe CS Mioveni, intr-o partida contand pentru etapa 12 din Superliga. Despre acest duel au vorbit astazi, intr-o conferința de presa, antrenorul Marius Croitoru și portarul Robert Popa. Ambii s-au declarat mulțumiți de modul cum…

- FCU Craiova si-a confirmat statutul de favorita in partida sustinuta marti, pe stadionul „Electrica“ din Timisoara, impunandu-se clar, scor 4-0, in fata divizionarei secunde Ripensia, in play-off-ul Cupei Romaniei . Craiovenii au deschis scorul prin Vlad Achim, cu un sut de la 17 metri (‘9). Desprinderea…

- Meciurile Play-off-ului Cupei Romaniei:marți, 27 septembrie 2022, ora 14:30CSC Dumbravița – Politehnica Iași – FRF.tvStadion: ”Ștefan Dobay” (Dumbravița – Timiș) marți, 27 septembrie 2022, ora 16:00Ripensia Timișoara – ”FC U” Craiova – DigiSport, PrimaSport, OrangeSport, FRF.tvStadion: Electrica (Timișoara…

- Fani Rapidului au pregatit o scenografie speciala la meciul cu CS Mioveni. Și-au aratat susținerea fața de capitanul Cristian Sapunaru (38 de ani), dupa incidentele petrecute saptamana trecuta la Targu Jiu, in eșecul 0-1 cu FCU Craiova. Cristian Sapunaru a fost protagonistul unor momente neplacute week-end-ul…

- Prezentat oficial ieri de FCSB, Radu Boboc, 23 de ani, este titularizat in partida cu CS Mioveni pe un alt post decat cel pe care a dat cel mai bun randament in cariera. Gica Hagi nu mai conta pe fundașul dreapta. In actualul sezon, Gica Hagi l-a folosit pe Boboc la Farul numai 30 de minute, in victoria…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca adversara din partida de sambata, CS Mioveni, nu a inceput bine sezonul suferind doua infrangeri, dar a precizat ca aceasta este o echipa imprevizibila.

- Oltenii incep in mai puțin de o jumatate de ora meciul cu ungurii de la Kisvarda. Exista o animozitate intre cele doua echipe dupa ce oltenii lui Adrian Mititelu, antrenați de Marius Croitoru ii acuza pe unguri ca l-au „rapit” din cantonament pe croatul Dominic Kovacic, aflat sub contract in „Banie…