- Rusia, prin vocea purtatoarei de cuvant a Ministerului de Externe, l-a acuzat miercuri pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski de „minciuni și propaganda” in legatura cu afirmațiile potrivit carora predarea luptatorilor de la uzina Azovstal catre forțele ruse este o ”operațiune de salvare” inițiata…

- Ucraina este putin probabil sa lanseze o contraofensiva in razboiul sau impotriva Rusiei inainte de mijlocul lunii iunie, deci la inceput de vara, cand spera sa primeasca mai multe arme de la aliatii sai, a declarat Oleksii Arestovici, consilier politic al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a transmis joi premierului israelian, Naftali Bennett, ca Rusia este dispusa in continuare sa permita evacuarea civililor blocati in zona industriala Azovstal din Mariupol, informeaza agentia Reuters.

- Ucraina este putin probabil sa lanseze o contraofensiva in razboiul sau impotriva Rusiei inainte de mijlocul lui iunie, cand spera sa fi primit mai multe arme de la aliatii sai, a declarat joi Oleksii Arestovici, consilier politic al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza Reuters. De…

- O femeie, localnica din Mariupol, Tatyana Bushlanova, in varsta de 64 de ani, a plans luni (2 mai) pe o banca in afara unui bloc carbonizat și nici macar nu a tresarit in timp ce obuzele faceau un zgomot asurzitor dupa ce explodau in apropiere. Mariupol este o ținta majora pentru Rusia, deoarece cucerirea…

- Ministerul Apararii rus a anuntat ca trupele sale vor opri ostilitatile pentru a permite civililor ascunsi impreuna cu combatanti ucraineni sa paraseasca complexul metalurgic asediat Azovstal din Mariupol, oras-port din sud-estul Ucrainei, luni incepand de la 14.00 ora Moscovei (11.00 GMT), informeaza…

- Aparatorii din Mariupol au publicat un clip cu civilii blocați in buncarele de sub uzina Azovstal din Mariupol, ultima reduta a orașului distrus aproape in totalitate de ruși. Clipul, filmat pe 21 aprilie, arata luptatorii din formațiunea ucraineana Azov aducand hrana oamenilor adapostiți aici, in marea…

- Rusia a cerut marti fortelor ucrainene si luptatorilor straini blocati in uzina metalurgica Azovstal din orasul Mariupol sa depuna armele pana la ora 12.00, ora Moscovei, relateaza Reuters.