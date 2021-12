Cei care ne șterg numele Eram obișnuiți anii trecuți sa avem parte de fastul oficial și opulența culinara care marcau Ziua Naționala. Acum pandemia a inchis gura atat celor care mancau in piețele publice, cat și celor care criticau acest mod ostentativ de a sarbatori. Exista o anumita indreptațire in acea critica, plecandu-se de la faptul ca actorii politici, care nu lucrau tot anul pentru un proiect concret de țara, se ilustrau de 1 Decembrie, ca mari iubitori de țara și de neam. Vor reveni la acest ritual, cand ocazia le-o va permite. Cu toate ca trebuia sa-i suportam pe repetenții politici purtand coronița cu lauri,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol: romanialibera.ro

