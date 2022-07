Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu i-a intampinat, duminica, pe elevii din lotul Romaniei care a participat la a 63-a Olimpiada Internationala de Matematica, organizata in format cu prezenta fizica, la Oslo, Norvegia si care a obtinut doua medalii de aur si patru medalii de argint.

- Romania a obtinut doua medalii de aur si patru medalii de argint si cu un total de 194 de puncte s-a clasat pe locul 5, cea mai buna clasare din ultimii 23 de ani, potrivit Societatii Romane de Stiinte Matematice.

- Premierul Nicolae Ciuca a felicitat, vineri, tinerii din lotul de matematica al Romaniei, care au obtinut primul loc in Europa si locul 5 la nivel mondial la Olimpiada internationala de matematica. „Au repus scoala romaneasca de matematica pe harta performantei internationale”, a afirmat prim-ministrul.

- Lotul Romaniei a castigat patru medalii de aur, doua medalii de argint si locul I in clasamentul pe natiuni la Olimpiada Balcanica de Matematica pentru Juniori/JBMO, desfasurata la Sarajevo, stabilind un record in istoria competitiei in privinta scorului general pe echipe. Doi dintre elevii romani…