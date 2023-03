Stiri pe aceeasi tema

- Recensamantul organizat in 2021 indica faptul ca in Romania, din cele 19,05 milioane de romani, cei mai mulți sunt creștini ortodocși: aproape 14 milioane. Cu mai bine de doua milioane mai puțin fața de statisticile anterioare, realizate in 2011, dar numarul celor care isi afirma bucurosi credinta in…

- Sarbatorile zilei:OrtodoxeIntaia si a doua aflare a capului Sf. Proroc Ioan BotezatorulGreco-catoliceIntaia si a doua aflare a capului Sf. Ioan BotezatorulRomano-catoliceFer. Marcu de Marconi, pr.Intaia si a doua aflare a Capului Sfantului Proroc Ioan Botezatorul este sarbatorita de Biserica la 24 februarie.Viata…

- Motto: „Primii jurnaliști creștini au fost Luca, Matei, Marcu și Ioan. Merita mereu sa lupți pentru lucrurile bune in care crezi”. (Concluzii biblice) Încă de la început trebuie aratat că libertatea de exprimare face parte dintre drepturile fundamentale ale omului și are o stransa legatura cu un…

- Parabola Domnului din Evanghelia dupa Matei (25, 31-46) ne dezvaluie criteriile dupa care vom fi judecati fiecare dintre noi. Aceasta duminica a Triodului este numita, in calendarul crestin ortodox, „a Infricosatoarei Judecati". Daca suntem onesti, realizam lesne ca nu putem fi milostivi precum „Cel…

- OrtodoxeAducerea moastelor Sf. Sfintit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. FiloteiDuminica a 17-a dupa RusaliiGreco-catoliceDuminica 17 dR. Aducerea moastelor Sf. Ignatiu TeoforulRomano-catoliceDuminica a 4-a de peste anSf. Valeriu, ep.Aducerea moastelor Sfantului Sfintit Mucenic Ignatie Teoforul este pomenita…

- „Cat de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepti la inima..”(Psalmul 72) Sa vorbești ca Tata Veșnic de pe Tronul Slavei, din inima veșniciei necuprinse de gand și de cuvant, iar poporul sa auda jos pe pamant. Sa auda, in Pustiul Iordanului, dragostea Tatalui despre Fiul Sau. Aceasta o poți face numai…

- Sarbatoare mare, astazi, pentru creștinii ortodocși și catolici de pretutindeni. Este Boboteaza, Botezul Domnului. Se recreeaza astazi, in slujbele religioase din biserici, ritualul prin care Sfantul Ioan l-a botezat pe Iisus Hristos in apele Iordanului – descoperindu-l si aratandu-l oamenilor. „Iata…

- Dupa 140 de ani de construcție a Sagrada Familia, oamenii din Barcelona au invațat sa sarbatoreasca fiecare piatra de hotar cu un optimism solemn, considerandu-i pași pe drumul spre finalizare. Cuvant de ordine pentru lucrarile neterminate, bazilica lui Antoni Gaudi va avea cele doua turnuri recent…