- Doisprezece barbati, toti cetateni romani, care formau o retea de hoti ce a furat carti vechi de mare valoare, au fost condamnati in Regatul Unit si incarcerati, a anuntat vineri politia britanica, relateaza AFP si presa locala, potrivit Agerpres.Tribunalul din Kingstown sud vestul Londrei a pronuntat…

- Mai multe carti si manuscrise vechi, in valoare de peste 2,5 milioane de lire sterline, care ar fi fost furate din Londra, au fost gasite in judetul Neamt, in urma cooperarii judiciare internationale cu autoritatile din Marea Britanie si Italia, anunta Politia Romana.

- O reuniune de urgenta va avea loc, joi, la Londra, intre Uniunea Europeana si Regatul Unit cu privire la proiectul de lege britanic, care renunta partial la angajamentele asumate in cadrul Brexitului, a anuntat miercuri Comisia Europeana, relateaza AFP.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul…

- Mai bine de douazeci de barbati si femei isi petrec noptile pe saltele vechi si cartoane pe strada Park Lane din Londra, la doar cativa metri de mai multe hoteluri de cinci stele, iar Marea Britanie se confrunta cu o adevarata criza a locuirii pe fondul pandemiei.

- ”Negocierile nu avanseaza din cauza atitudinii intransigente si cu totul nerealiste a Regatului Unit”, a deplans ministrul francez luni intr-un discurs pe care l-a sustinut in fata ambasadorilor Frantei in Europa, alaturi de omologul sau german Heiko Maas. Regatul Unit si UE se acuza reciproc de faptul…

- Un raport parlamentar britanic denunta in cursul saptamanii - asa cum o fac de mai multi ani organizatiile antiguvernamentale anticoruptie - complezenta Londrei fata de marile averi rusesti cu origini uneori indoielnice care cumpara influenta in inaltele sfere ale puterii, comenteaza duminica France…

- Politia britanica a anuntat, joi, ca a arestat, la Londra si in centrul Angliei, patru persoane suspectate de pregatirea unor acte teroriste, potrivit AFP, citata de Agerpres."Cei patru barbati au fost arestati" de politia antitero, intrucat ei sunt "suspectati de a fi implicati in uneltirea, pregatirea…