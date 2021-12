Stiri pe aceeasi tema

- „Este clar ca Europa se indreapta catre vaccinarea obligatorie anti-COVID-19. Cehia trebuie sa urmeze aceeasi cale”, a declarat ministrul ceh al sanatatii Adam Vojtech, conform sursei citate. El a adaugat ca decretul cu vaccinarea obligatorie va fi publicat saptamana viitoare si ar trebui sa devina…

- Mii de persoane au protestat duminica la Praga impotriva restrictiilor antiepidemice, in timp ce multe spitale din Republica Ceha au suspendat interventiile care nu sunt urgente pentru a face fata uneia dintre cele mai ridicate rate din lume a inmultirii cazurilor de COVID-19, relateaza Reuters. Adunati…

- O noua lege pentru a face vaccinarea impotriva coronavirusului obligatorie pentru orice persoana peste 60 de ani este in prezent in discutie in Republica Ceha, relateaza marti DPA. "Motivul este ca aceasta grupa de varsta este cea mai expusa riscului", a declarat marti, la Praga, prim-ministrul…

- Ucraina va include medicii si angajatii municipali in categoriile pentru care vaccinarea anti-COVID este obligatorie. Ministerul Sanatatii din Ucraina a propus includerea personalului medical si a angajatilor municipali in categoriile profesionale pentru care vaccinarea impotriva COVID va deveni obligatorie.…

- Eventuala vaccinare obligatorie a unor categorii s-ar putea face doar printr-un proiect de lege in Parlament, cu un anumit termen tranzitoriu, a spus ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila. Testarea anti-Covid pe cheltuiala angajatului este o varianta de lucru, Ministerul Sanatații…

- Republica Ceha a inceput luni vaccinarea cu a treia doza de vaccin anti-COVID-19, aceasta doza de consolidare fiind disponibila pentru oricine a primit ultima doza de vaccin cu cel putin opt luni in urma, relateaza agentia DPA, preluata de Agerpres. Ministerul Sanatatii ceh a recomandat a treia doza…

- Este "foarte probabil" ca Marea Britanie sa impuna vaccinarea obligatorie impotriva COVID-19 a personalului medical si de asistenta sociala din prima linie, conform declaratiilor facute marti de ministrul sanatatii, Sajid Javid, transmite Reuters. Sajid Javis a precizat ca guvernul a lansat…