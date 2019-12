Cehia: Preşedintele Zeman denunţă 'insolenţa' Moscovei cu privire la evenimentele din 1968 Presedintele ceh Milos Zeman a denuntat 'insolenta' Moscovei de a protesta impotriva deciziei Pragai de a proclama data de 21 august, cand in 1968 a avut loc invazia sovietica asupra Cehoslovaciei, ca 'zi de comemorare a victimelor', transmite AFP. Declaratia de vineri a lui Zeman a surprins, acest politician de stanga fiind mai degraba cunoscut pentru opiniile sale pro-ruse. La inceputul lunii, deputatii cehi au adoptat un proiect de lege prin care 21 august devine 'zi de comemorare a victimelor invaziei si ale ocupatiei subsecvente de catre fortele Tratatului de la Varsovia'.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

