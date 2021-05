Ministrul ceh al sanatatii, Petr Arenberger, a demisionat marti, dupa mai putin de doua luni de mandat, dupa ce a intrat in vizorul presei din cauza proprietatilor sale imobiliare si a altor afaceri, transmite Reuters, notand este vorba despre al patrulea detinator al acestui portofoliu care pleaca din functie in ultimele opt luni.



Locul lui Arenberger va fi luat de Adam Vojtech, demis in septembrie, cand situatia epidemiei de COVID-19 s-a deteriorat puternic dupa o vara de relaxare a restrictiilor.



Cu doar cateva luni inaintea alegerilor parlamentare din octombrie, opozitia…