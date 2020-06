Cehia expulzează doi diplomaţi ruşi, Moscova anunţă retorsiuni Cehia a anuntat vineri expulzarea a doi diplomati rusi, dupa ce un angajat al ambasadei ruse de la Praga a raspandit zvonuri despre planuri de otravire a trei politicieni cehi, informeaza dpa si AFP. Anuntul a fost facut de premierul ceh Andrej Babis dupa ce neintelegeri interne in cadrul misiunii diplomatice ruse au dus la afirmatii nefondate privind amenintarea reprezentata de Rusia la adresa unor oficiali municipali. El a explicat ca ambasada Rusiei la Praga a trimis catre BIS, serviciul de informatii al Cehiei, 'informatii inventate intentionat', iar ca urmare guvernul pe care il conduce… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

