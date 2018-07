Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) a aprobat din sezonul 2018/2019 al Ligii Campionilor si al Europa League a patra schimbare de jucatori in cazul meciurilor in care se ajunge la prelungiri, relateaza Reuters. FIFA a aprobat deja utilizarea unui al patrulea jucator de rezerva in meciurile cu prelungiri…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a anuntat joi ca a respins un apel al criminalului in masa Anders Behring Breivik, care acuza conditiile sale de detentie ca fiind tratament inuman si degradant, relateaza Reuters si AFP, informeaza Agerpres.Examinarea cazului "nu a dezvaluit incalcari…

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, a cerut vineri autoritatilor de la Valletta ca ancheta asupra asasinarii jurnalistei si bloggeritei Daphne Caruana Galizia sa fie "independenta si completa", exprimandu-si in acelasi timp ingrijorarea legata de respectarea de catre Malta a legislatiei…

- Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) a condamnat Romania si Lituania in dosarul inchisorilor secrete ale CIA, tara noastra fiind gasita vinovata de incalcarea drepturilor unui suspect din...

- Romania a fost condamnata joi de Curtea Europeana pentru Drepturile Omului in dosarul inchisorilor secrete ale CIA. Concret, trebuie sa platim daune in valoare de 100.000 de euro catre un presupus terorist, membru al-Qaeda, care pretinde ca ar fi fost torturat intr-o inchisoare secreta pe care CIA a…

- Romania si Lituania au fost condamnate joi de Curtea Europeana pentru Drepturile Omului in dosarul inchisorilor secrete ale CIA. Deciziile au venit in dosarele Abu Zubaydah vs Lituania si Al Nashiri vs Romania.

- Incidentul cu elicopterul care a ratat aterizarea si a creat panica la un club de fite de pe litoral a ajuns in atentia autoritatilor. Se pare ca elicopterul apartine unei firme detinute de un cunoscut om de afaceri din Mangalia, fost director al Directiei Regionale de Drumuri si poduri Constanta. …