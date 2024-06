Stiri pe aceeasi tema

- Politicienii rusi s-au bucurat, astazi, de infrangerile grele suferite de partidele presedintelui francez Emmanuel Macron si cancelarului german Olaf Scholz, in alegerile pentru Parlamentul European, iar Kremlinul a tinut sa sublinieze ca partidele de dreapta sunt in ascensiune in Europa, relateaza…

- Politicienii rusi s-au bucurat luni de infrangerile suferite de partidele presedintelui francez Emmanuel Macron si cancelarului german Olaf Scholz in alegerile pentru Parlamentul European, iar Kremlinul a tinut sa sublinieze ca partidele de dreapta sunt in ascensiune in Europa, relateaza Reuters, citata…

- Politicienii rusi s-au bucurat luni de infrangerile grele suferite de partidele presedintelui francez Emmanuel Macron si cancelarului german Olaf Scholz in alegerile pentru Parlamentul European, iar Kremlinul a tinut sa sublinieze ca partidele de dreapta sunt in ascensiune in Europa, relateaza Reuters,…

- Politicienii rusi s-au bucurat luni de infrangerile grele suferite de partidele presedintelui francez Emmanuel Macron si cancelarului german Olaf Scholz in alegerile pentru Parlamentul European, iar Kremlinul a tinut sa sublinieze ca partidele de dreapta sunt in ascensiune in Europa, informeaza Reuters,…

- Președintele francez Emmanuel Macron a dizolvat duminica Parlamentul francez, in urma infrangerii zdrobitoare a partidului sau in fața partidului de extrema dreapta Adunarea Naționala in alegerile europene. Primul tur al alegerilor va avea loc pe 30 iunie, iar cel de-al doilea va avea loc pe 7 iulie.…

- Cu patru zile inainte de alegeri, Silvestru Șoșoaca a fost saltat de mascați, iar George Simion este anchetat de Parchetul General pentru instigarea la falsificarea semnaturilor pentru depunerea candidaturii independente al fostului soț a lui Șoșoaca la Parlamentul European. Parchetul General a anunțat…

- Franta ar trebui sa limiteze utilizarea smartphone-urilor si a retelelor de socializare de catre copii si adolescenti, a recomandat marti un grup de experti numit de presedintele Emmanuel Macron, pe fondul ingrijorarii tot mai mari la nivel mondial cu privire la impactul egativ al acestora asupra mintilor…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev l-a atacat luni pe presedintele francez Emmanuel Macron, care urmeaza sa efectueze o vizita in Ucraina ”in urmatoarele saptamani”, intr-un mesaj in franceza in care-l catalogheaza drept un ”las zoologic”, relateaza BFMTV. ”Macron se pregateste sa se duca la Kiev?…