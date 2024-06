Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Australiana pentru Concurenta si Consumatori a dat in judecata compania aeriana cu sediul la Sydney la Curtea Federala anul trecut. Qantas a avut o conduita falsa, sau inselatoare prin faptul ca a anuntat bilete pentru mai mult de 8.000 de zboruri din mai 2021 pana in iulie 2022 care fusesera…

- Combinatul Alro Slatina este controlat de un om de afaceri rus cu multe conexiuni in serviciile secrete de la Moscova. Actionarii companiei Alro au aprobat in Adunarea Generala Ordinara de vineri bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024. Potrivit raportului remis Bursei de Valori Bucuresti,…

- Ministrul Agriculturii din Ucraina, Mikola Solski, este suspect intr-o ancheta penala care urmarește instrainarea unor terenuri care au aparținut statului. Oficialul tocmai ce a fost anunțat de procurorii anticorupție ca are calitatea pe care o are in dosarul de corupție. Așadar, ministrul ucrainean…

- Autoritatea pentru concurenta din Polonia (UOKiK) a amendat compania americana Amazon cu 31 de milioane de zloti (7,8 milioane de dolari) pentru ca a indus in eroare clientii in privinta disponibilitatii produselor si a datelor de livrare, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . UOKiK a precizat ca…

- Producatorul de trenuri de mare viteza, TGV, este pe cale sa fie amendat cu 20 de milioane de euro. Motivul? Intarzierea livrarii garniturilor de metrou comandate de Metrorex. „Conform contractului, trebuia sa ne trimita 13 garnituri pentru magistrala M5 – Drumul Taberei inca de vara trecuta,” a declarat…

- Ford a fost acuzat ca a conceput o schema pentru a evita plata unor taxe mai mari pentru vehiculele comerciale Transit Connect importate din Turcia, clasificandu-le in documentele de declarație vamala ca fiind vehicule de pasageri, a explicat Departamentul de Justiție intr-un comunicat de presa, potrivit…