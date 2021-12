CEDO cere Moscovei să suspende decizia de a dizolva ONG-ul Memorial Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a cerut miercuri Moscovei sa &"suspende&" decizia de a dizolva organizatia Memorial, relateaza Agerpres.



Sesizata printr-o procedura de urgenta de Memorial, CEDO a facut apel la guvernul rus sa suspende aceasta decizie pe perioada necesara pentru ca instanta sa examineze solicitarea ONG-ului.



&"Curtea a decis sa indice guvernului rus (...) ca, în interesul partilor si al bunei desfasurari a procedurii initiate, executarea deciziilor de dizolvare a organizatiilor reclamante trebuie suspendata&", se arata într-un comunicat al… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

