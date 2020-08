Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o conferința de presa organizata sambata, 15 august, la resortul sau de golf din Bedminster, New Jersey, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat ca va analiza cu atenție posibila grațiere a fostului angajat CIA, Edward Snowden, american inculpat pentru spionaj, a scris New York Times.Deși liderul…

- In informațiile transmise de catre Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, in cadrul conferinței de presa susținute miercuri, 5 august, la Palatul Cotroceni, a aparut o eroare cu privire la formula de calcul care sta la baza stabilirii celor trei scenarii care vizeaza desfașurarea invațamantului preuniversitar…

- Alocatiile pentru copii vor creste in etape. Vezi variantele luate in calcul de Guvernul Orban Guvernul urmeaza sa anunte saptamana aceasta cu cat va creste alocatiile pentru copii. Premierul Ludovic Orban a dat asigurari ca alocatiile vor fi majorate „la un nivel asteptat intr-o perioada de criza”,…

- Ludovic Orban a declarat, sambata, ca Guvernul incearca sa identifice noi paturi de ATI in București, dupa ce Raed Arafat a declarat ca nu mai exista locuri la terapie intensiva in spitalele din capitala. Premierul a precizat ca se ia in calcul reinchiderea Spitalului Colentina pentru pacienții non-COVID,…

- Se ia in calcul revenirea la starea de urgența, din pricina numarului mare de noi cazuri de coronavirus inregistrate de la o zi la alta. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Nelu Tataru, aflat in vizita la spitalul județean din Constanța.

- Parlamentul regional al landului Renania de Nord-Westfalia se va reuni duminica intr-o sesiune extraordinara, in timp ce guvernul local ia in calcul reinstituirea unei izolari regionale, avand in vedere apariția noului focar de coronavirus care afecteaza peste 1.000 de angajați ai unui abator, relateaza…

- Romania nu indeplinește nici unul dintre cele cinci mari criterii (legislație plus patru criterii tehnice) cerute de Uniunea Europeana pentru aderarea la zona euro și adoptatea monedei unice, potrivit Raportului de Convergența publicat miercuri de Comisia Europeana. Potrivit G4Media.ro, raportul se…

- Daca Romania se va confrunta cu un al doilea val al pandemiei de coronavirus, din toamna, elevii ar putea merge prin rotație la școala. Un alt scenariu luat in calcul de Ministerul Educației este ca orele de curs sa se desfasoare in containere sau in corturi amplasate in curtea scolilor.