Cecenii și timișorenii. Precum Ceaușescu, Putin poate reprima o revoltă, dar nu poate să întoarcă timpul oamenilor înapoi Cecenii recrutați de Vladimir Putin sa-i distruga pe „ucrainenii controlați din exterior”, pe „drogații și neonaziștii din Kiev”, sunt garzile patriotice imbarcate de catre Nicoale Ceaușescu in trenuri și inarmate cu bate și cozi de lopeți. In decembrie 1989, dictatorul Romaniei a trimis „garzile patriotice” ca sa le sparga capetele „huliganilor din Timișoara”, cei despre care președintele Romaniei a spus la televizor ca au organizat evenimente de „natura fascista”. Ajunse in gara din Timișoara, garzile patriotice au lasat-o balta, caci au gasit un oraș revoltat pana la ultimul om și decis… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

