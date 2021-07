Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie vor fi aprobate de Comisia Electorala Centrala, luni, 19 iulie. Precizarea a fost facita pentru publika.md de catre purtatorul de cuvant a CEC, Rodica Rusu.

- Comisia Electorala Centrala (CEC) urmeaza sa aprobe luni, 19 iulie, rezultatele finale ale alegerilor parlamentare anticipate de pe 11 iulie. Informația a fost confirmata de catre președintele CEC-ului, Dorin Cimil. „La noi acum merge procedura de recepționare a proceselor verbale in original. Pe acestea…

- Duminica, 11 iulie, in Moldova au avut loc alegeri parlamentare anticipate, in cursa electorala fiind inregistrate 20 de partide politice, doua blocuri electorale și un candidat independent. In total, la cele 101 locuri de deputat in Parlamentul țarii au pretins 1791 de persoane. Comisia Electorala…

- Partidul Actiune si Solidaritate (PAS) al presedintelui Maia Sandu ar fi obtinut cel mai bun scor la alegerile parlamentare anticipate organizate duminica din Republica Moldova, potrivit rezultatelor preliminare prezentate de Comisia Electorala Centrala (CEC). Astfel, in urma numararii voturilor din…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) de la Chisinau a decis miercuri, intr-o scurta sedinta ce a durat doar cateva minute, deschiderea a 150 de sectii de vot in diaspora pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie in Republica Moldova, adaugand doar patru la numarul celor decise anterior, dupa…

- Comisia Electorala Centrala a aprobat devizul de cheltuieli estimativ pentru organizarea si desfasurarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. Este vorba de 125.046,7 mii lei, transmite IPN.

- Comisia Electorala Centrala se va intruni maine, 30 aprilie, in ședința extraordinara, care va avea loc la ora 14:00.Potrivit unui comunicat emis de CEC, pe ordinea de zi va fi doar un singur subiect.