- CEC Bank lanseaza pachetele de cont curent ce pot fi accesate 100% online de catre IMM-uri si PFA-uri, a anuntat luni banca. Noile pachete sunt disponibile in magazinul virtual al CEC Bank - CEC_IN - si pot fi accesate de la distanta, cu semnatura electronica calificata si fara niciun drum la banca.…

- Produsele alimentare se vor scumpi in cascada in perioada urmatoare, iar coșul pentru Sarbatorile de iarna, cand se va inregistra și varful scumpirilor, va costa mai mult, comparativ cu anii precedenți, susțin specialiștii din industria alimentara. Painea și carnea de porc sunt alimentele al caror preț…

- ​Alimentele pentru bebelusi, legumele, fructele, cerealele, pestele si alte produse alimentare vor trebui sa îndeplineasca limite mai stricte privind continutul de cadmiu si plumb înainte de a putea fi vândute în Uniunea Europeana, relateaza Reuters și Agerpres. Cadmiul…

- Comisia Europeana a lansat oficial Fit for 55, pachetul care va declansa o adevarata revolutie industriala in ce privește mediul. Noile masuri, in numar de 12, atrag majorari importante de preț la energie și combustibil, in toata Uniunea Europeana. Liderul Delegației PSD din Parlamentul European, Dan…

- Ambalaje folosite pe scara larga in ultimele decenii, acestea au devenit o permanenta sursa de poluare a mediului inconjurator. Ajunse in ape, acestea sunt inghițite de pești, broaște țestoase și alte animale marine, punandu-le viețile in pericol. In 2015, Parlamentul European le-a cerut statelor membre…