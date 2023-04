Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Electorala Centrala a Gagauziei, astazi, in ședința, a stabilit tirajul buletinelor de vot pentru primul tur al alegerilor pentru funcția de Bașcan al Gagauziei și pentru funcțiile de deputat in Adunarea Populara – stabilite pe 30 aprilie curent. Astfel, pentru primul tur al alegerilor Bașcanului,…

- Comisia electorala de la Comrat a aprobat formatul si continutul buletinelor de vot pentru alegerile guvernatorului (bașcanului). La alegerile guvernatorului regiunii, buletinul de vot va fi verde deschis. Se cunoaște și numarul exact al alegatorilor din Gagauzia. Astfel de informații au oferit Comitetului…

- Am intrat in ultima luna dinaintea alegerilor din Unitatea Administrativ-Teritoriala din Gagauzia. In aceasta ordine de idei, Comisia Electorala Centrala a acredidat 10 observatori internaționali.

- Comisia Electorala Centrala, in cadrul ședinței de astazi, a acreditat 10 observatori internaționali in vederea monitorizarii alegerilor Guvernatorului (Bașcanului) al UTA Gagauzia și a alegerilor parțiale pentru Adunarea Populara a UTA Gagauzia din 30 aprilie 2023. Astfel, 5 persoane acreditate in…

- Comisia Electorala Centrala a Gagauziei a anunțat ca a inregistrat, pe 7 martie, primii doi candidați in cursa pentru alegerile bașcanului. Alegerile se vor desfașura pe 30 aprilie curent, scrie gagauzinfo.md

- La 2 martie, Comisia Electorala Centrala a Gagauziei a inregistrat inca doua cereri din partea candidaților la funcția de bașcan al Gagauziei – din partea Mihail Formuzal și Dmitri Croitor. Potențialii candidați au primit listele pentru semnaturi. Dupa cum s-a relatat anterior, in prima zi de campanie,…

- Comisia Electorala din UTA Gagauz-Yeri a anuntat calendarul activitatilor in contextul alegerilor guvernatorului autonomiei si a doi deputati in Adunarea Populara, care vor avea loc pe 30 aprilie 2023, transmite Moldpres. Potrivit institutiei, in perioada 1-25 martie, vor fi receptionate documentele…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) din Autonomia Gagauza a inceput pregatirile pentru scrutinul care va avea loc in aceasta primavara și in care se va decide cine va fi noul bașcan al autonomiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…