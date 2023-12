Ceaţă şi polei, semnalate pe şoselele din vestul ţării Pe mai multe drumuri din țara șoferii trebuie sa incetineasca din cauza ceții și a carosabilului umed. Porturile Constanța Nord, Constanța Sud-Agigea și Mangalia sunt inchise, sambata dimineața, din cauza vantului puternic. Este semnalata ceața, ce reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri, dar și precipitații sub forma […] Articolul Ceata si polei, semnalate pe soselele din vestul tarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața a fost emis un avertisment de ceața, vant și carosabil umed in mai multe județe din țara. Șoferii trebuie sa fie atenție cum iși desfașoara activitatea pe mai multe drumuri din Romania, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Porturile Constanța Nord, Constanța Sud-Agigea și Mangalia…

- Pe mai multe drumuri din țara șoferii trebuie sa incetineasca din cauza ceții și a carosabilului umed. Porturile Constanța Nord, Constanța Sud-Agigea și Mangalia sunt inchise, sambata dimineața, din cauza vantului puternic, informeaza Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General…

- Carosabilul este acoperit de zapada pe unele șosele montane, in sud-vestul Romaniei este ceața, avertizeaza autoritațile. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca vineri dimineața, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrazi cu circulația oprita din cauza…

- Conform Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, la aceasta ora, sunt semnalate mai multe zone de pe raza judetelor Brasov si Covasna, unde vizibilitatea in trafic este redusa sub 200 de metri, izolat chiar sub 50 de metri, din cauza cetii.Conform Centrului Infotrafic din Inspectoratul…

- Un adevarat tezaur de monede romane din perioada cuceririi Daciei de catre Imperiul Roman, a fost descoperit de un pasionat de arheologie și de istorie in comuna hunedoreana Șoimuș, aflata nu departe de vechea așezare Micia de pe valea Mureșului, unde a existat o importanta așezare civila romana și…

- Politistii rutieri din judetul Arad au desfasurat in ultimele 24 de ore o razie pentru prevenirea cauzelor care duc la accidentele cu consecinte grave. In urma neregulilor constatate au fost aplicate 137 de sancțiuni contravenționale in valoare totala de aproximativ 50.500 de lei, din care 38 pentru…

- Pompierii hunedoreni au fost solicitati in aceasta dupa amiaza in localitatea Josani, judetul Hunedoara, dupa ce o masina a luat foc intr-o zona agricola. Salvatorii de la Detașamentul Hunedoara au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD. La fața locului echipajele…

- Polițiștii Biroului de Investigații Judiciare din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad fac percheziții, marți dimineața, in sediul Poliției Orașului Santana, intr-un dosar in care, conform aradon.ro, doi polițiști ar fi suspectați ca au incercat sa „ascunda” un dosar in care ar fi implicat…