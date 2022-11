CEAȚA a pus mari probleme Aeroportului de la Salcea. Majoritatea aeronavelor au fost redirecționate CEAȚA a pus mari probleme Aeroportului de la Salcea. Majoritatea aeronavelor au fost redirecționate Intregul trafic aerian de la aeroportul Salcea – Suceava a fost afectat astazi de codul galben de ceața. Aproape toate cursele care trebuiau sa aterizeze pana duminica la orele 17:00 au fost redirecționate catre celelalte aeroporturi din Moldova, dar și din celelalte zone. Potrivit datelor prezentate de directorul aeroportului de la Suceava, Ioan Mariuța, cursele […] Citește CEAȚA a pus mari probleme Aeroportului de la Salcea. Majoritatea aeronavelor au fost redirecționate in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

