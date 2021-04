Ceaiurile care „sfarmă pietrele” de la rinichi Cea mai buna metoda de a preveni aparitia pietrelor la rinichi este cresterea diurezei. In afara de reducerea aportului de sare din alimentatie si de adoptarea unei diete potrivite, activitatea rinichilor poate fi mentinuta in echilibru cu ajutorul plantelor. Coada-calului, coada-soricelului, cozile de cirese si de visine, matasea de porumb, frunzele de mesteacan, urzica sunt cele mai indicate Citeste articolul mai departe pe noi.md…

