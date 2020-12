Ceaiuri care te ajută împotrivă la tuse seacă și dureri în gît Tusea seaca și durerile in git sint specifice gripei și infecției cu noul coronavirus. Pentru ameliorarea acestora poți bea diverse ceaiuri din plante, care au proprietați antiinflamatoare, antivirale și emoliente. Vezi mai jos 15 ceaiuri care te pot ajuta sa scapi de tuse și dureri in git, transmite csid.ro Ceai de ghimbir Ajuta la ameliorarea tusei, durerilor in git, dar și a febrei. Evita consu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de cercetatori din intreaga lume fac eforturi deosebite pentru a descoperi cat mai multe antidoturi impotriva virusului ucigaș, aparut in urma cu un an. Pana in acest moment, medicamentele sau alimentele descoperite sunt puține la numar, iar efectul lor depinde de fiecare organism in parte. Chiar…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, miercuri, intr-o conferința de presa care a avut loc la Palatul Cotroceni, ca se va vaccina impotriva COVID-19 și ca este posibil sa faca acest lucru in mod public."Daca se crede ca va ajuta, da, ma voi vaccina public. Personal, sunt pentru vaccinare",…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, miercuri seara, raspunzând unei întrebari, ca s-ar vaccina public, "daca asta ar ajuta"."Daca se crede ca asta ar ajuta, cu placere, cum sa nu. Eu sunt pentru vaccinare", a spus Iohannis în conferința de presa, întrebat…

- Un studiu publicat de cercetatorii danezi arata, pe baza unor date despre care chiar autorii recunosc ca sunt irelevante, ca mastile de protectie nu ar fi eficiente in limitarea raspandirii noului coronavirus. Articolul, publicat de o reputata platforma de medicina din SUA, s-a viralizat printre corona-sceptici…

- Și ei au nevoie de puțina mișcare, de ceva ce sa-i deconecteze de la munca istovitoare din fiecare zi. Au nevoie sa-și incarce bateriile și sa ramana sanatoși pentru a salva pe alții. Casa Ema ofera reduceri celor ce lupta in prima linie impotriva coronavirusului. Fiecare zi vine cu noi și noi provocari!…

- Vaccinul a fost conceput pentru a opri tuberculoza, dar exista unele dovezi ca ar fi eficient si impotriva altor infectii. Dar, desi milioane de oameni din Marea Britanie au fost vaccinati cu BCG in copilarie, se crede ca ar trebui vaccinati din nou pentru a fi protejati de alte infectii. Vaccinurile…

- Tusea seaca este un simptom intalnit frecvent in faza de debut a racelii comune, gripei si altor boli infectioase respiratorii. De asemenea, apare in cazul alergiilor sezoniere, al astmului bronsic, dar si in cazul refluxului gastroesofagian. Aceasta manifestare are drept cauza sindromul picaturii postnazale,…