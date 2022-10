Stiri pe aceeasi tema

- Bautura banala care ajuta la slabit. O consumi și tu, probabil, in fiecare dimineața. Este indragita in intreaga lume. Populația globala consuma peste 160 de milioane de saci de boabe din care se prepara aceasta bautura intr-un an de zile. Nutriționistul Mihaela Bilic a explicat cum funcționeaza mecanismul…

- Iți dorești sa scapi de kilogramele in plus de pe abdomen și sa ai un trup de invidiat? Specialiștii ne recomanda un consum echilibrat de alimente bogate in vitamine, dar și minerale. Pe langa o dieta echilibrata, dar și sport poți obține o silueta de invidiat datorita unei bauturi care face minuni…

- Feniculul este o planta foarte nutritiva, cu aroma placuta, care poate ajuta la pierderea kilogramelor in plus, dar si la ameliorarea durerilor articulare. Iar beneficiile sale nu se opresc aici. Știința moderna a inceput sa confirme unele dintre afirmațiile tradiționale, cum ar fi acelea ca feniculul…

- Din frunzele și tulpinile de patrunjel se prepara bauturi cu valori terapeutice extraordinare, utile in zeci de afecțiuni: ceaiuri, sucuri și chiar vinuri, licori care ne mențin in forma. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de…

- Ceaiul care ajuta la curațarea ficatului de metale grele trebuie consumat dimineața, pe stomacul gol. Lidia Fecioru, bioenergoterapeut, a prezentat la Antena 3 o rețeta cu stafide care curața ficatul de metalele grele. „Se iau doua pahare cu apa și 150 grame de stafide. Le spalam bine și le punem la…

- Știai ca cireșele te pot ajuta sa ai parte de un somn odihnitor? Este noua descoperire a specialiștilor de la centrul medical Cleveland din Statele Unite ale Americii. Cireșele amare reprezinta o sursa bogata de melatonina. Cercetatorii arata ca un anumit suc de cireșe te poate ajuta sa dormi mai mult…

- Floarea soarelui este un aliat al sanatatii nu doar prin calitatea nutritionala a semintelor sale, ci și pentru efectele benefice ascunse de petalele din palaria sa. Petalele pot fi folosite pentru uleiuri, unguente, sapunuri, balsamuri sau tincturi, dar si pentru ceaiuri. Compusii din petalele de floarea…

- Ceaiul care te ajuta sa te concentrezi. Trebuie sa bei cel puțin o cana pe zi. Se știe ca exista numeroase tipuri de ceai, care conțin antioxidanți și au multe beneficii pentru starea de sanatate. Un anumit ceai te ajuta sa te concentrezi mai bine. Iata despre ce fel de ceai este vorba și cum […] The…