Cea mai valoroasa bancnota aflata in circulatie are putin peste 50 de ani si costa 3 dolari si 30 de centi. Cand a fost emisa, avea valoarea unei lire sterline. Razboiul din Irak si instabilitatea din Golf i-au scazut din valoare. Și, cu toate acestea, dinarul kuweitian a ramas in topul celor mai pretioase bancnote din lume. In prezent, un dinar kuweitian valoreaza 2,83 euro, 3,30 dolari si 2,48 lire sterline. In anul 1917, in plin razboi mondial, regele Ferdinand I a ordonat o emisiune monetara de urgenta: tiparirea bancnotei de 10 bani.Valoarea ei era extrem de mica, daca ne gandim ca o gaina…