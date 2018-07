Stiri pe aceeasi tema

- "In data de 5 iulie 2018 am luat act despre decizia CNCF CFR SA de a atribui licitatia pentru modernizarea subsectiunilor Brasov – Apata si Cata – Sighisoara catre Asocierea Brasig, formata din Strabag-Swietelsky. Desi Consortiul din care facem parte (Asocierea Railworks formata din Alstom, Aktor,…

- Grupul industrial francez Alstom ia in calcul sa conteste licitatia organizata de CFR pentru modernizarea subsectiunilor Brasov - Apata si Cata – Sighisoara, contract de 3,14 miliarde lei fara TVA. Reprezentantii Alstom au reactionat vineri si spun ca CFR a decis atribuirea acestui contract catre asocierea…

- Transilvania Train, primul tren touristic romanesc va circula pentru al doilea an consecutiv, in perioada 22-26 august 2018, pe ruta Brasov- Sighisoara - Medias - Alba Iulia - Sebes - Sibiu - Fagaras si retur, anunta un comunicat transmis...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca pe DN13 (E60) Brasov - Sighisoara,la km 55+900 de metri, intre localitatile Hoghiz si Rupea, in judetul Brasov, a avut loc o coliziunefrontala intre doua autoturisme. Din acest motiv, traficul rutier este deocamdata oprit pe…

- O fetita in varsta de doi ani din comuna Apata a murit prin electrocutare dupa ce, in timp ce se juca in curtea casei, a atins un cablu neizolat care atarna pe langa peretele imobilului, a informat joi...