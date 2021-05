Cea mai slabă producție din ultimi 50 de ani pentru cireșele de mai Localnicii din partea de nord a județului Gorj se planga din cauza producției foarte slabe de cireșe. Este vorba de primele serii de cireșe, cele de mai. Acestea au aparut cu o intarziere de doua-trei saptamani și au inceput sa se coaca abia acum. Vremea capricioasa, temperaturile scazute de la inceputul primaverii și ploile dese au afectat grav cantitatea de cireșe din acest an. Este vorba cel puțin de primele serii care aproape ca au disparut. Fermierii din comuna Turcinești, de exemplu, unde sunt mii de cireși, nu iși pot ascunde dezamagirea, mai ales ca se bazau pe fructele din acest an, in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

