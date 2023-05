Cea mai slabă producție de cireșe din ultimii ani în Gorj Este cea mai slaba producție de cireșe de mai din ultimii ani in județul Gorj. Iarna prelungita, temperaturile scazute pana de curand, precum și precipitațiile au fost cateva elemente care au contribuit la cea mai slaba producție de cireșe din ultimele decenii chiar. Cel puțin in ceea ce privește cireșele din luna mai este dezastru in comuna Turcinești, satul Rugi. Aceasta localitate este considerata „patria cireșelor”, insa in 2023 nu i se mai potrivește eticheta respectiva. Este pentru prima data cand cireșele de 1 și 10 mai nu sunt coapte inca. In plus, sunt foarte puține, mici și chiar bolnave.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

