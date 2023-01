Cea mai simplă rețetă de cheesecake cu smântână. Secretele marilor bucătari pentru un desert autentic american Ingrediente1 pachet de aluat pentru tarta220 g crema de branza1 cana cu zahar2 ouaesența de vanilie1 cana cu smantana1 lingura cu amidon de porumbMod de prepararePreincalzește cuptorul la 165 grade Celsius.Amesteca crema de branza și zaharul.Adauga, pe rand, ouale și amesteca bine.Adauga esența de vanilie, amidonul de porumb și smantana.Toarna compoziția in aluatul pentru tarta.Coace timp de 60-70 de minute sau pana cand prajitura s-a intarit.Scoate cheesecake-ul din cuptor, desprinde aluatul de pe margine cu un cuțit, dar nu-l scoate din tava.Lasa sa se raceasca, apoi pune la frigider.Servește… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

