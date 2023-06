Cea mai scumpă înghețată din lume costă cât o lună de vacanță. Oare ce gust are? Guiness World Records a inregistrat un nou record, de data aceasta pentru cea mai scumpa inghețata din lume. Cea mai scumpa inghețata din lume are un preț care poate echivala ușor cu prețul unei mașini la mana a doua sau cu cel al unei mini vacanțe pentru o familie. Inghețata este vanduta cu 6.211 de euro (30.844 lei) și a fost facuta de OMER in Shibuya (Tokyo) Japonia, pe 25 martie 2023. Ingredientele inghețatei includ, dar nu se limiteaza la trufe albe, branza naturala și foița de aur, conform Guiness World Records . Cu acești bani poți sa stai aproape oriunde in luma o luna intrega in vacanța.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

