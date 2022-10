Cea mai puternică rugăciune către Sfântul Dumitru cel Nou. Te ferește de rele Pe 27 octombrie este sarbatorit Sfantul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. Aceasta este o perioada a pelerinajului la moștele Sfantului, care se afla la Patriarhie. De asemenea este și perioada rugaciunilor catre acest sfant iubit. Care este cea mai puternica rugaciune catre Sfantul Dumitru cel Nou? Daca v-ați intrebat de ce Dimitrie cel Nou s-a numit și Basarabov, aflați ca el a trait in vremea drept-credincioșilor imparați romano-bulgari. Și era dintr-un sat care se numește Basarabov, sat așezat pe marginea apei Lomului. Revenind la aceasta perioada a rugaciunilor, iata care este cea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

