Cea mai puternică rugăciune către Duhul Sfânt care trebuie spusă de Rusalii Rusaliile, Sarbatoarea Cincizecimii sau Pogorarea Sfantului Duh, este o sarbatoare de o mare insemnatate pentru creștini. Aceasta este una dintre cele mai puternice rugaciuni care se rostește azi, de Rusalii. Rugaciunea Imparate ceresc nu se spune intre Paști și Rusalii, ci doar incepand din duminica aceasta, care serbeaza Pogorarea Sfantului Duh, potrivit creștinortodox.ro. Rugaciunea Imparate ceresc de Rusalii ”Imparate Ceresc, Preabunule Mangaietorule, Duhule al adevarului, Cel ce din Tatal mai inainte de veci purcezi și intru Fiul pururea Te odihnești; nepartinitorule Izvor al darurilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, i-a transmis, miercuri, o scrisoare deschisa primarului municipiului Constanta, Vergil Chitac, cerandu-i sa impiedice demolarea unei biserici din municipiu care a fost construita fara autorizatie, pe trotuar, si in legatura cu care instanta a decis…

- Ce sa faci cand ești bolnav. Parintele Cleopa, arhimandrit și stareț la Manastirea Sihastria, spune care sunt cele doua lucruri pe care Dumnezeu le cere de la un om bolnav. – Știi ce sa faci cand ești bolnav? Sa te rogi Domnului sa-ți ierte pacatele. Iar Domnul, pentru ca L-ai rugat cu durere și cu…

- Așadar, sarbatoarea este inchinata Maicii Domnului și face parte din seria sarbatorilor mici, inchinate Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu.Anul acesta, Izvorul Tamaduiri 2022 se sarbatorește pe data de 29 aprilie 2022.De asemenea, sarbatoarea amintește și de Vinerea Mare. Maica Domnului, care a varsat…

- Parintele Vasile Ioana a rostit mai multe povețe și povești in podcast-ul lui Damian Draghici, cu o tematica diversa. ”Sa nu ne fie frica sa fim fericiți” și ”Daca ma iubești, ma iubești și cu defectele mele. Daca nu ma iubești, n-o sa ma iubești nici daca voi fi perfect!” sunt doar doua din sfaturile…

- Antim Ivireanul a trait in secolul al XVII-lea și in calitate de mitropolit al Ungrovlahiei (al Țarii Romanești) a contribuit esențial la tiparirea de carți religioase, printre primele de pe teritoriul țarii noastre. De asemenea, este cel care a inființat prima biblioteca publica din București.Rugaciunea…

- Suntem in Saptamana Patimilor din 2022 și am intrat in ea printr-o gaoace a istoriei care naște greu: oameni nevinovați mor sub bocancul iubirii de putere a omului peste om, in Ucraina, intr-un razboi inutil, și viața de zi cu zi ne copleșește cu neputințele ei. Din pantecul iubirii creștine, unde…

- O profesoara din Barlad a facut senzatie pe Internet, dupa ce a fost filmata la pacanele, injurand ca la usa cortului si totodata cerand ajutor divinitatii pentru ca aparatul sa dea castig. Cu masca de protectie pe fata, cadrul didactic parca era hipnotizat de ecranul aparatului, care tot „manca" bani…