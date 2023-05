Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Banatului pregatește pentru timișoreni, la Bastionul Theresia, un eveniment excepțional, unicat in aceasta parte a Europei. De vineri va fi deschisa expoziția “Print si Sultan. Decenii de razboi si fronturi fluctuante la hotarele Sublimei Porti (1683-1716)”, care acopera o perioada…

- Vineri, 21 aprilie 2023, ora 18.00, in fața Porții IV a Cetații Bastionare Alba Carolina, Garda Apulum va da startul unui nou sezon al spectacolelor de reconstituire istorica antica. Astfel, Garda Apulum va fi prezenta in fiecare zi de vineri, de la ora 18, doar in luna aprilie, apoi incepand cu luna…

- In perioada sarbatorilor de Paști, instituțiile de cultura aflate in subordinea Consiliului Județean Timiș vor avea urmatorul program: Biblioteca Județeana Timiș „Sorin Titel” – vineri, 14 aprilie – zi nelucratoare; luni 17 aprilie – zi nelucratoare. Muzeul Național de Arta Timișoara – vineri, 14 aprilie…

- Muzeul Național de Istorie a Romaniei participa la expoziția internaționala „First Kings of Europe” ce se va deschide la Field Museum of Natural History din Chicago, SUA. Expoziția va fi deschisa in perioada 31 martie 2023 – 28 ianuarie 2024.Potrivit unui comunicat al Muzeului Național de Istorie…

- Prestigioasa publicație Time Magazine pune Timișoara pe un loc de cinste, printre „CELE MAI GROZAVE LOCURI DIN LUME 2023” „O sarbatoare de un an a culturii Strada din Timisoara, Romania. Al patrulea oraș ca marime al Rmaniei și capitala a provinciei istorice Banat iși stralucește lumina in 2023 – la…

- In anul in care Timișoara deține titlul de Capitala Culturala Europeana, accesul la Muzeul Național de Arta Timișoara va fi gratuit pentru mai multe categorii de public, informeaza instituția.

- Un efort comun a zeci de oameni, pe durata a mai mult de un an de zile, iar Timișoara și a sa Capitala Europeana a Culturii beneficiaza de cea mai mare expoziție din aceasta parte a Europei a pictorului roman suprarealist, Victor Brauner. Muzeul Național de Arta va gazdui, pana la finalul lunii mai,…

- Pictura intitulata „Fata si floarea" o infatiseaza pe pictorita Margareta Sterian, in tinerete, intr-o viziune suprarealista. Realizat in 1930, tabloul a fost pictat inainte ca Brauner sa plece la Paris. MNAR participa, de vineri, cu mai multe lucrari la expozitia „Victor Brauner: inventii si magie"…