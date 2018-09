Sambata, consiliul executiv al AAAS, American Association for the Advancement of Science , (organizația care publica Science) cu sediul in Washington, D.C., a adoptat unanim o regula privitoare la cercetatorii care primesc burse de la AAAS și au fost acuzați de harțuire sexuala sau alte comportamente nepotrivite. Incepand cu 15 octombrie, bursierii care nu au respectat etica profesionala a organizației vor pierde toate titlurile onorifice de care se bucura, anunța publicația Science Magazine .