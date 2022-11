Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat marți, 15 noiembrie, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 490 de cazuri noi de coronavirus, 6 persoane au fost raportate decedata de COVID-19, iar la Terapie Intensiva sunt internate 92 de persoane. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 490 cazuri noi de persoane…

- Vesti bune pentru cei care calatoresc in China: Beijingul a anuntat vineri relaxarea mai multor masuri anti-COVID-19, inclusiv reducerea carantinei la sosire si incetarea anularii bruste a zborurilor, informeaza AFP. Tara asiatica este ultima mare economie care mentine o politica sanitara stricta impotriva…

- Autoritațile din China au pus sub carantina o parte din orașul Wuhan, epicentrul pandemiei Covid-19, la aproape trei ani de la apariția primului caz. Mai multe orașe din China, de la Wuhan, in centrul țarii, pana la Xining, in nord-vest, dubleaza masurile de limitare a Covid-19, sigiland cladiri, inchizand…

- Autoritațile din Beijing au eliminat mai multe bannere instalate in capitala chineza, intr-un gest rar de protest la adresa președintelui Xi Jinping care vine chiar inainte de congresul Partidului Comunist unde Xi este așteptat sa incalce tradiția și sa obțina un al treilea mandat de președinte, relateaza…

- Autoritațile sanitare au transmis miercuri, 7 septembrie, un nou raport privind situația pandemica din Romania. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.227 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 649 mai puține fața de ziua anterioara. In intervalul 06.09.2022 (10:00)…

- Autoritațile au anunțat, la ultimul bilanț, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.876 de cazuri noi de COVID, la 21.255 de teste, iar la ATI sunt internate 165 de persoane.La ora 13.00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și…

- Autoritațile au anunțat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.718 cazuri noi de COVID. In jurul orei 13:00, Ministerul Sanatații va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Cele 2.718 de cazuri noi anunțate la ultima informare au fost depistate…

- Autoritațile au emis marți, 23 august, un nou buletin informativ privind evoluția pandemiei de coronavirus in Romania. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.659 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 3.060 mai multe fața de ziua anterioara. In intervalul 22.08.2022…