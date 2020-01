Cea mai mare economie a Europei a produs în premieră, în 2019, mai multă energie regenerabilă decât generată de cărbune Cea mai mare economie a Europei a produs in premiera, in 2019, mai multa energie regenerabila decat generata de carbune Procentul de electricitate produsa in Germania din surse de energie regenerabile a ajuns la un nivel record anul trecut, depasind electricitatea generata de carbune. Sursele de energie eoliană şi solară au acoperit 42,9% din consumul brut de electricitate, conform datelor din industrie, o creştere de aproape cinci puncte procentuale comparativ cu 2018. Analiza a fost realizată de Centrul de Energie Solară (ZSW) din landul Baden-Wuerttemberg şi… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

