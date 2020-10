Stiri pe aceeasi tema

- La emisiunea ”Vorbește Lumea”, de la Pro TV, prezentata de Adela Popescu și Cove, cantareața Daniela Gyofi a povestit drama prin care a trecut pana cand a adus-o pe lume pe Maria, fetița pe care o are cu George Tal. Daniela Gyorfi, la un pas de depresie dupa ce a pierdut sarcina Astfel, artista a […]…

- Deși are o viața la care mulți viseaza, Gabriela Cristea le-a povestit fanilor ca trece prin clipe grele. Frumoasa prezentatoare li s-a confesat public acestora, povestindu-le despre perioada dificila pe care o strabate acum, intr-un mesaj emoționant.

- Daniela Gyorfi nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este o prezența constanta pe scenele și in topurile din Romania de zeci de ani. Vedeta este implinita pe toate planurile. Are o fetița superba și se iubește cu un nume greu din industria muzicala de mai bine de 15 ani, insa nu este casatorita. Daniela…

- Celebra cantareața de muzica pop, Katy Perry, s-a decis sa vorbeasca despre o parte urata din viața ei. Mai exact, artista s-a deschis in fața fanilor sai, recunoscand ca a fost diagnosticata cu depresie clinica. Vedeta incepuse sa se teama ca nu va supraviețui și a apelat la ajutor de specialitate…

- Ozana Barabancea s-a nascut pe data de 4 octombrie 1969, la București. Ea este profesoara de canto și solista romana de jazz, dar și o cunoscuta personalitate TV. Face parte din juriului show-urilor de televiziune Splash! Vedete la Apa⁠ și Te cunosc de undeva!, care sunt difuzate pe Antena 1. Ozana…

- Diana Bart, prezentatoarea știrilor Flash Monden de la Prima TV, a nascut astazi o fetița perfect sanatoasa, pe care o va boteza Maria. Vedeta a nascut prin cezariana, la o clinica privata din București.Diana Bart a devenit mama pentru a doua oara iar bebelușul este perfect sanatos. Micuța a primit…

- Daniela Gyorfi continua sa se mențina in forma la cei 51 de ani pe care ii are. Artista cantarește 49 de kilograme și a dezvaluit care este secretul ei. Vedeta nu are timp sa faca sport așa cum și-ar dori, insa este foarte atenta la alimentație.De doua saptamani, Daniela Gyorfi a inceput spectacolele…