- Telescopul spatial James Webb a observat cea mai indepartata galaxie detectata vreodata, care s-a format in cele mai timpurii perioade le Universului, la numai 320 de milioane de ani dupa Big Bang, conform unor studii publicate marti, transmite AFP.

- Telescopul spațial James Webb a observat o priveliște rara la 15.000 de ani-lumina distanța de Pamant. Steaua se afla pe punctul de a exploda. Este una dintre cele mai luminoase și masive stele din intreg Universul. Cum arata imaginile capturate de Observatorul spațial.

- Telescopul Webb le-a oferit oamenilor de știința posibiltiatea de a „calatori” inapoi in timp, in primele zile ale universului pentru a observa șase galaxii masive care au existat intre 500 de milioane și 700 de milioane de ani dupa Big Bang, scrie CNN . Descoperirea schimba complet teoriile existente…

- Telescopul spațial James Webb a detectat ceea ce par a fi șase galaxii antice masive, a caror existența ar putea pune sub semnul intrebarii actualele... The post Galaxiile stravechi masive descoperite de telescopul James Webb ar putea da peste cap teoriile actuale despre Big Bang appeared first on Special…

- Aceste galaxii se afla in epocile indepartate ale Universului și par sa se fi format intr-un ritm mult mai rapid decat cel estimat de astronomi, potrivit unui studiu publicat miercuri in revista Nature, relateaza AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Telescopul spatial James Webb a observat o populatie de galaxii foarte masive in epocile indepartate ale Universului, care par sa se fi format intr-un ritm mult mai rapid decat cel estimat de astronomi, potrivit unui studiu publicat miercuri in revista Nature, relateaza AFP si Reuters.

- Semnalul provine dintr-o galaxie indepartata, care poarta numele SDSSJ0826+5630. Aceasta se afla la o distanța de 8,8 miliarde de ani-lumina fața de Pamant. Ca urmare, semnalul a fost emis cand universul avea o treime din varsta actuala, relateaza live science.

- LHS 475 b este numele unei exoplanete, adica o planeta care orbiteaza o stea alta decat Soarele nostru, cu un diametru aproape identic cu cel al Pamantului, prima exoplaneta descoperita de telescopul spațial James Webb. Aceasta se afla la 41 de ani-lumina distanța de Pamant, in constelația Octantul…