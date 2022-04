Cea mai indelungata infectie provocata de Covid-19. Un pacient a fost testat pozitiv timp de 505 zile Un pacient care a fost testat pozitiv cu COVID 19 timp de 16 luni, pana la moartea lui, reprezinta cazul cu cea mai indelungata infectie provocata de noul coronavirus, potrivit unui studiu dedicat evolutiei virusului SARS CoV 2 la persoane imunodeprimate, informeaza AFP.Pacientul, a carui identitate nu a fost dezvaluita, a fost testat pozitiv pentru prima data la jumatatea anului 2020 si prezenta probleme respiratorii. El a continuat sa iasa pozitiv la toate testele efectuate aproximativ 45 pana ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

