- Actrița americana Isabelle Fuhrman, este fiica jurnalistei din Chișinau, Elina Fuhrman (care a emigrat din URSS in 1989 și a lucrat pentru CNN). La doar 24 de ani tanara a reușit sa fie creditata in 41 producții video, impreuna cu staruri precum Samuel L. Jackson, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio,…

- În ajunul Congresului extraordinar al Partidului Unitații Naționale la care ar urma sa fie aleasa noua conducere, Octavian Țîcu lanseaza mai multe acuzații în adresa foștilor sai colegi, menționând ca aceștia „manipuleaza unionismul și ideea Reunirii cu România…

- Comisia de la Venetia s-a aratat nemultumita de modul in care autoritatile de la Chisinau au promovat si adoptat modificarile la Legea Procuraturii ce se refera la modificarea componentei Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), dar si atributiile procurorului general. Drept reactie, ministrul…

- Moto: „Istoria se repeta ca o farsa.” Doar ca pentru românii de la est de Prut, aceasta farsa se repeta de treizeci de ani. De treizeci de ani, suntem înșelați de politicienii de la Chișinau și București, de treizeci de ani ne punem speranța în persoane care…

- Doua persoane din Chișinau și raionul Caușeni, cu varstele de 21 și 38 de ani, au fost reținute, fiind suspectate de comercializarea drogurilor. Narcoticele erau introduse in tara prin intermediul coletelor de pe ruta Franța - Moldova și erau camuflate printre dulciuri.

- Polonia incepe, din decembrie, construirea unui gard permanent de-a lungul graniței cu Belarusul, intr-o incercare de a opri fluxurile de migranți. Lucrarile ar urma sa se finalizeze in primul semestru al anului 2022, a anunțat, luni, ministrul polonez de interne.

- Construcția celui mai mare butoi din lume este pe ultima suta de metri. Acesta prinde contur in satul Scoreni din raionul Strașeni, localizat la 30 km distanța de Chișinau, transmite Noi.md cu referire la realitatea.md. Inalțimea acestuia ajunge la 6,5 metri, iar lungimea va fi de peste 10 metri. Construcția…

- The European Union said it will provide the Republic of Moldova with E60mln to help the country manage its natural gas crisis triggered by Chisinau‘s failure to agree on a new energy deal with traditional supplier Russia, according to RFE/RL. The announcement by European Commission President Ursula…