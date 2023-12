Cea mai ieftină reţetă de cozonac. E economic, pufos, uşor de făcut şi aromat Cozonacul este vedeta sarbatorilor de iarna, nelipsit de pe masa romanilor. Este un preparat pe care nu oricine știe sa il pregateasca, dar și foarte costisitor. Exista, insa, și alternative ceva mai ieftine, pe care și le poate permite orice gospodina. Iese foarte pufos, aromat și se pregatește și rapid. Cum se face un cozonac […] The post Cea mai ieftina reteta de cozonac. E economic, pufos, usor de facut si aromat appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- An de an, cei mici il așteapta cu nerabdare pe Moș Craciun. Ca deobicei, aceștia lasa deoparte fursecuri și un pahar cu lapte pentru Moș in Ajunul Craciunului. De aceea, astazi va prezentam o rețeta simpla de fursecuri pe care trebuie sa o faceți neaparat. Celebra Martha Stewart a dezvaluit ingredientele…

- Cozonacul, acest deliciu tradițional de sarbatori, are cateva secrete bine pastrate. Ca sa faci cozonac trebuie sa știi cum sa il framanți, ce ingrediente sa folosești și cand se scoate cozonacul din tava. Aluatul pufos și umplutura dulce se imbina delicios, iar ca totul sa fie moale, trebuie sa urmezi…

- Cozonacul este bucuria fiecarei sarbatori, iar Craciunul nu ar putea fi complet fara el. Este o tradiție in Romania și fiecare gospodina are secretele ei pentru a il prepara. Daca vrei un cozonac pufos care se desface fașii, trebuie sa inveți cateva trucuri importante. Rețeta nu este deloc grea, insa…

- Celebrul bucatar Jamie Oliver a dezvaluit lista ingredientelor și modul de preparare al celor mai ieftine paste. Nu te costa mai mult de 10 lei sa gatești acest fel de mancare pentru tine. Unele produse le ai deja in bucatarie. Cum te poți bucura de un preparat reconfortant și, in același timp, hranitor.…

- Chiar daca ne aflam pe final de toamna, un desert clasic specific atat acestui sezon, cat și celui de iarna, il reprezinta rulourile cu scorțișoara și nuca. Acest deșert este pufos și aromat il poți prepara alaturi de cei mici și nu vei petrece foarte mult timp in bucatarie. Iata de ce ingrediente ai…

- Actrița Laura Cosoi, din serialul ”La Bloc”, a dat lovitura cu afacerea de familie, in domeniul panificației! La magazinele ei e coada pana-n strada, ca in anii comunismului, deși un kilogram de paine costa 14, 99 lei. Pentru ca multora li se pare cam scump, la vremuri grele, celebrul bucatar Petrișor…

- Cei ce tin posturile de peste an trebuie sa manance si desert. Un astfel de desert delicios, de post, este checul. Reteta nu necesita multe ingrediente si nu va fi uitata usor de cei ce o gusta. Daca preparați acest desert absolut delicios, veți economisi mult timp! Iata care este cea mai simpla rețeta…

- Blatul tortului este un element esențial pentru ca preparatul dumneavoastra sa iasa perfect. Cum faci cel mai pufos blat de tort și pași trebuie sa faceți pentru ca acesta sa iasa delicios, aflați in randurile urmatoare. De asemenea, veți regasi și o rețeta foarte ușoara. Rețeta blat de tort pufos cu…