Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate dintre companiile multinaționale din intreaga lume (47%) se așteapta la o creștere semnificativa a ratei globale efective de impozitare a grupului din care fac parte, ca urmare a implementarii celor doi piloni ai reformei fiscale coordonate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare…

- O inițiativa legislativa prin care se propune introducerea in Republica Moldova a prevederilor legale ce vizeaza prețurile de transfer a fost depusa și inregistrata in Parlamentul Republicii Moldova, la sfarșitul lunii septembrie 2022, la inițiativa unui grup de deputați. Astfel, prin acest demers Republica…

- Ministerul Finanțelor (MF) a elaborat, in parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), Strategia naționala pentru dezvoltarea pieței de capital din Romania pentru perioada 2022-2026, iar acum proiectul a fost publicat spre consultare la rubrica Transparența Decizionala. “Scopul primordial…

- Cresterea economiei mondiale incetineste mai accentuat decat se estima in urma cu cateva luni, deoarece crizele legate de energie si inflatie risca sa provoace recesiune in economiile importante, se arata in raportul publicat luni de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare

- Crizele legate de energie si inflatie risca sa provoace recesiune in economiile importante, se arata in raportul publicat luni de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE).

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a convocat, marti la Palatul Victoria, o noua reuniune a Comitetului Interministerial pentru coordonarea aderarii la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica – OCDE.

- In studiul World Economic Outlook dat publicitații la 26 iulie, FMI anticipeaza ca Produsul Intern Brut global va crește in anul curent cu 3,2% fața de creșterea de 6,1% din 2021. Noua prognoza inrautațește ușor estimarile facute de FMI in aprilie, potrivit Radio Europa Libera Moldova .In zona euro,…

- In studiul World Economic Outlook dat publicitații la 26 iulie, FMI anticipeaza ca Produsul Intern Brut global va crește in anul curent cu 3,2% fața de creșterea de 6,1% din 2021. Noua prognoza inrautațește ușor estimarile facute de FMI in aprilie, potrivit Radio Europa Libera Moldova .In zona euro,…