Cea mai GRANDIOASĂ conferință! MEDICII din linia întâi vin cu DOVEZILE în fața românilor Colegiul Medicilor din Romania lanseaza un demers in premiera: o conferința tip webinar intitulata Vaccinarea COVID-19 pe ințelesul tuturor: ce cunoaștem, ce dovezi științifice exista? Evenimentul, organizat sub forma unui webinar, se va desfașura, vineri 8 ianuarie, de la ora 18:30 la ora 20:30. Evenimentul se adreseaza atat publicului larg, cat și profesioniștilor din domeniul medical. Primul om din Romania care a MURIT dupa ce s-a vaccinat anticovid. A facut infarct imediat Intrebari și raspunsuri despre Vaccinarea COVID-19, realitați versus fake news, ce cunoaștem, ce dovezi științifice… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a doua transa de vaccin impotriva COVID-19 ajunge, marti, in Romania, pe aeroporturile de la Otopeni, Timisoara si Cluj-Napoca, de unde cele peste 140.000 de doze vor fi transportate la centrele de stocare. Cele mai multe – aproape 41.000 de doze – vor ajunge la Bucuresti, urmat…

- Prima persoana vaccinata in cadrul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania este Mihaela Anghel, asistenta medicala generalista (Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”), membra a echipei medicale care, in data de 27 februarie a acestui an, a preluat primul pacient…

- Prima persoana care a fost vaccinata la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” este Mihaela Anghel, asistenta medicala generalista in varsta de 26 de ani, membra a echipei medicale care, in data de 27 februarie a acestui an, a preluat primul pacient din Romania confirmat cu virusul…

- Campania de vaccinare anti-COVID incepe duminica, la ora 9:00 in doua spitale din Bucuresti si in alte opt spitale din tara, dar si in mai multe state europene. Prima persoana vaccinata in Romania ar urma sa fie un cadru medical de la Institutul ”Matei Bals” din Capitala. Prima transa simbolica de 10.000…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a precizat ca peste 3.000 de doze de vaccin anti-COVID vor fi distribuite in toate cele 10 spitale de boli infectioase aflate in prima linie in lupta impotriva coronavirusului din tara. Acestea sunt doar pentru prima administrare, iar la data replului va pleca…

- BILANT coronavirus 19 octombrie. Adrian Streinu-Cercel, despre problemele la ATI, in Capitala: Nu mai sunt paturi. Pacientii sunt asistati direct in Camera de garda! Adrian Streinu-Cercel a facut, luni dimineata, noi declaratii cu privire la evolutia cazurilor de coronavirus. Directorul…

- Facultatea de Litere organizeaza, in 16 si 17 octombrie 2020, a treisprezecea editie a conferintei internationale Comparativism, Identity, Communication (CIC2020); lucrarile se vor desfasura online, pe Google Meet. Conferintele in plen vor fisustinute de Prof. Brian Michael Goss, University of Illinois…

- UPDATE, ora 12:49 – Protestele din fața Mitropoliei Iași au continuat, astfel ca, persoanelor care nu au domiciliul in municipiul Iași le-a fost permis accesul la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. Sunt aproximativ 300 de persoane venite din București, Craiova și Timișoara. UPDATE, ora 11:43…