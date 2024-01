Stiri pe aceeasi tema

- Oțelul Galați a incheiat scurta pauza de iarna dupa un an excelent in care a promovat in Superliga, terminand pe locul 11 in clasament dupa 21 de etape in care nu a pierdut in deplasare. Tot in 2023, formația antrenata de Dorinel Munteanu s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Echipa…

- Un scafandru a gasit zeci de mii de monede antice de bronz in apropierea Sardiniei, in timp ce facea scufundari. Toate monedele erau conservate foarte bine și ar data din secolul al IV-lea, potrivit CBS News. Ministerul italian al Culturii a declarat ca scafandrul a alertat autoritațile. La locul indicat…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atentionare Cod Galben de intensificari ale vantului si ploi sub forma de aversa, valabila pana sambata dimineata. Sunt vizate mai multe județe, iar printre acestea se afla și Suceava, care va fi afectata in partea de est. Potrivit ...

- Razboiul dintre Israel și Hamas se apropie de finalul celei de-a trei saptamani, iar autoritatile de la Tel Aviv au revizuit la 229 numarul persoanelor rapite de Hamas si tinute ostatice. De partea lor, teroristii sustin ca nu poate fi vorba de eliberarea acestora inainte de o incetare prealabila a…

- Romania se menține pe primul loc intre statele membre ale Uniunii Europene la neincasarea TVA, cu un deficit estimat la 36,7% la nivelul anului 2021, in scadere ușoara de la 37,3% in 2020, potrivit unui raport recent al Comisiei Europene care analizeaza datele din anii menționați.

- Președintele grupului ”Elsaco”, proprietarul FC Botoșani, a reacționat dupa analiza publicata la inceputul acestei saptamani de Botoșaneanul privitoare la clubul de fotbal al județului, situația extrem de dificila din punct de vedere sportiv in care se afla și modul in care este perceput și tratat de…

- Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au emis o atentionare cod galben de vant puternic ce vizeaza mai mult de jumatate din judetele tarii, care va intra in vigoare duminica dupa-amiaza. Potrivit meteorologilor, in intervalul 15 octombrie, ora 18:00 – 16 octombrie, ora 12:00,…

- Omenirea ar putea pierde „pana la jumatate dintre toate viitoarele medicamente” din cauza numarului foarte mare de specii de plante care se confrunta cu pericolul extinctiei, au avertizat cercetatorii intr-un raport. Aproape jumatate dintre plantele cu flori sunt amenintate, numarul lor depasind 100.000,…