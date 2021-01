Stiri pe aceeasi tema

- La Miercurea Ciuc s-au inregistrat in noaptea de sambata spre duminica, minus 23 de grade, cea mai scazuta temperatura inregistrata in țara, informeaza Spotmedia.ro . De asemenea, a fost ger și la Joseni, cu minus 21 de grade și la Targu Secuiesc, cu minus 20 de grade. Potrivit Administrației Naționale…

- Ger in toata țara. Potrivit Administrației Naționale de MeteorologieAu fost minus 23 de grade la Miercurea Ciuc, iar meteorologii spun ca temperaturile vor scadea și mai mult. Statia meteo Miercurea Ciuc a inregistrat, in noaptea de sambata spre duminica, minus 23 de grade, cea mai scazuta temperatura…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare privind scaderea brusca a temperaturilor. Va fi ger in toata tara, iar mercurul in termometre scade sub -20 de grade Celsius. Potrivit ANM, informarea de vreme geroasa intra in vigoare in noaptea de vineri spre sambata, la ora…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare privind scaderea brusca a temperaturilor. Va fi ger in toata tara, iar mercurul in termometre scade sub -20 de grade Celsius. Potrivit ANM, informarea de vreme geroasa intra in vigoare in noaptea de vineri spre sambata, la ora…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis vineri o informare meteorologica, potrivit careia urmeaza patru zile cu nopți și dimineați geroase, cu temperaturi cuprinse intre minus 8 grade Celsius și minus 20 de grade Celsius. Prognoza este valabila in intervalul sambata, 16 ianuarie, ora 02:00…

- In București a nins toata noaptea, stratul de zapada fiind in unele zone de aproximativ 24 de centimetri, in condițiile in care vantul la rafala atinge și 45 km/h, informeaza Digi 24.Ninsoarea a cuprins Capitala de duminica noapte, meteorologii avertizand ca zapada ca continua sa cada și in urmatoarele…

- Vremea rea se intoarce in weekend. Temperaturile vor fi in scadere, iar la munte se vor semnala ninsori, in timp ce in restul regiunilor se anunta ploi si lapovita. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), vineri, 27 noiembrie, vremea va fi in general inchisa in zonele joase de relief,…

- La deal și la munte cerul va fi variabil, iar pe vai și in depresiuni se va forma ceața. In restul teritoriului nebulozitatea joasa se va extinde treptat și local, mai ales in a doua parte a intervalului, va fi ceața care indeosebi in regiunile extracarpatice va fi asociata trecator cu burnița. Vantul…