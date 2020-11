Stiri pe aceeasi tema

- Situl incas Machu Picchu, cea mai faimoasa atractie turistica din Peru, s-a redeschis duminica dupa o pauza de aproape opt luni cauzata de pandemia de COVID-19, cu o ceremonie ancestrala, informeaza AFP. Din motive de siguranta sanitara, doar 675 de turisti vor putea vizita situl in fiecare zi, reprezentand…

- Sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au scazut, in august a.c. fața de aceeași luna a anului trecut, cu 30,4%, iar innoptarile cu 31,8%. Din numarul total de sosiri, turistii straini au reprezentat 2,5%, conform Institutului National de Statistica. Comparativ cu luna august…

- Cinci papagali de la un parc zoologic din Lincolnshire, Regatul Unit, au fost pedepsiți pentru ca ii injurau pe vizitatori. Conform BBC , cei cinci papagali au fost izolați de restul pasarilor pe motiv ca injurau turiștii care vizitau parcul zoologic. Reprezentanții parcului spun ca „papagalii injura…

- Numarul turistilor inregistrati in primele sapte luni in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare din Alba s-a redus la mai mult de jumatate fata de aceeasi perioada din 2019, potrivit unui comunicat transmis miercuri, AGERPRES, de Directia Regionala de Statistica (DRS) Alba. "In perioada…

- Numarul de sosiri, respectiv innoptari nu include persoanele aflate in carantina, cazate in structurile turistice. "In luna iulie 2020, comparativ cu luna corespunzatoare din anul precedent, sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au scazut cu 44,4%, iar innoptarile cu 44,7%.…

- Turiștii revin cu greu in județul Gorj in perioada pandemiei. Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in judetul Gorj, in prima luna a acestei veri au insumat un numar de 4.541. Comparativ cu luna corespunzatoare a anului precedent, sosirile turistilor in luna iunie 2020 au inregistrat…

- Comuna Colti din judetul Buzau este cunoscuta pentru Muzeul Chihlimbarului de aici, insa pe harta turistica a zonei va fi inclus un nou obiectiv. In sedinta extraordinara de la inceputul acestei luni, consilierii judeteni buzoieni au aprobat fisa proiectului „Valorificarea potentialului turistic natural…