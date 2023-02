Stiri pe aceeasi tema

- -31 de grade Celsius au fost inregistrate joi dimineața la statia meteo din Intorsura Buzaului, cea mai scazuta temperatura din aceasta iarna. Vezi cat de frig a fost la Cluj. Potrivit meteorologilor, temperatura minima a fost inregistrata joi, 9 februerie, dimineața, intre orele 6:30 – 7:00, iar ulterior…

- Județul Alba a trecut prin cea mai friguroasa noapte a sezonului de iarna. In țara s-au inregistrat temperaturi de – 31 de grade Romania a trecut prin cea mai geroasa noapte de pana acum a acestei ierni. Mercurul termometrelor a scazut in anumite zone ale județului Alba la -20 de grade Celsius. Au…

- Minus 31 de grade Celsius au fost inregistrate in noaptea de miercuri spre joi la statia meteo din Intorsura Buzaului, cea mai scazuta temperatura din actualul sezon hibernal, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Scaderea temperaturilor din locuințe este una dintre soluțiile la care apeleaza romanii pentru a avea facturi mai mici. Reducerea temperaturilor cu un singur grad ar insemna o economie intre 3 și 10%. Potrivit unui studiu, temperatura medie este de 22 de grade Celsius. Iar, reducerea temperaturilor…

- 22,2 grade Celsius, temperatura maxima absoluta a lunii ianuarie in Romania. S-a inregistrat in 2001, intr-un oraș din Banat. Ianuarie este luna de iarna caracterizata, in general, de cele mai scazute valori minime ale temperaturii, ca urmare a persistentei maselor de aer continental polar ce acopera…

- Cea mai scazuta temperatura a sezonului, in judetul Harghita, s-a inregistrat in noaptea de marti spre miercuri, cand la Miercurea-Ciuc s-au consemnat minus 12,3 grade Celsius, iar la Toplita au fost minus 12,2 grade.Este pentru prima data in acest sezon cand se inregistreaza ger in judet si temperaturile…

- Frigul s-a instalat in cea mai mare parte a Romaniei, aducand temperaturi de sub -15 C in zonele inalte și ingheț in aproape toata țara. Datele ANM arata ca marți dimineața au fost -19,9 C la Vf Omu, -17,4 C in munții Țarcu, -16,6 C la Balea Lac și -16,2 C in munții Calimani. La […] The post Cea mai…

- Valul de aer polar a adus ger naprasnic in Romania. La Varful Omu, marți dimineața, a fost inregistrat un record de temperatura: minus 20 de grade Celsius. In majoritatea regiunilor au fost temperaturi scazute.